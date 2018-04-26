В Одесі СБУ перекрила підпільний канал постачання зброї з США

Комплектуючі для стрілецької зброї зловмисники переправляли з Європи і США.

В Одесі правоохоронці викрили організоване угруповання торговців зброєю, комплектуючі якої переправляли з Європи і США. Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, співробітники спецслужби викрили організоване угруповання, що спеціалізується на контрабанді та продажу вогнепальної зброї на території України.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів Одеси організували незаконне переправлення з країн Західної Європи і США комплектуючих до стрілецької зброї. «Товар» вони отримували через сервіси міжнародного поштового зв'язку. Надалі у квартирі одного із зловмисників підозрювані збирали зразки озброєння для продажу. Клієнтів підшуковували через спеціалізовані форуми в Інтернеті.

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Співробітники СБУ задокументували кілька фактів незаконної поставки та збуту вогнепальної зброї представникам кримінальних кіл.

Напередодні під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили велику кількість нарізної вогнепальної зброї та комплектуючих іноземного виробництва, а також набої різного калібру. Вилучені зразки вогнепальної зброї передано на експертизу.

У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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