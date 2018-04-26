На Тернопільщині мотоцикліст збив 5-річну дитину

Хлопчика після надання допомоги відпустили, у водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

У Чорткові 5-річний хлопчик опинився під колесами мотоцикла.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася 25 квітня близько 19:00 у Чорткові.

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При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що хлопчик опинився під колесами мотоцикла, яким керував місцевий житель, 1988 року народження.

В ДТП дитина отримала забійну травму голови та гематому. Хлопчика доставили до лікарні.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Дитину після надання меддопомоги відпустили. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині прокурор Мостиської районної прокуратури скоїв наїзд на місцевого жителя. Від отриманих травм пішохід – чоловік 1954 року народження - загинув на місці.