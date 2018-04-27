В Одесі двоє п'яних молодиків викрали з СТО машину і розбили її (фото)
11:54, 27 квітня 2018Інциденти
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П'яні хлопці їздили по приватному сектору, в результаті врізалися в припарковане авто.
В Одесі двоє п'яних молодиків на викраденій машині минулої ночі врізалися в припаркований автомобіль, потім — у паркан. Їх відвезли патрульні.
Про це повідомляє 048.ua. Як повідомив журналіст Денис Шатсило, хлопці запозичили машину Toyota в СТО. П'яні хлопці їздили по приватному сектору, в результаті врізалися в припаркований Volkswagen Polo, який від удару влетів у паркан.
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Вони навіть пропонували поліції гроші, від проходження експертизи відмовилися.
Раніше повідомлялося, що в Одесі трамвай зіткнувся з позашляховиком.
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