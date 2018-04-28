У центрі Києва палає будинок (фото, відео)

Загасити полум'я намагається бригада рятувальників, які виїхали на місце події.

У Києві по вулиці Городецького, 9 палає старий будинок поруч із кінотеатром Україна.

Про масштабну пожежу Gazeta.ua повідомляють очевидці. Займання сталося близько 14:30. Із вікон останнього поверху йде густий чорний дим.

Загасити полум'я намагається бригада рятувальників, які виїхали на місце події. Задіяні щонайменше п'ять пожежників, поліція і медики. Інформації про постраждалих і евакуйованих станом на 15:00 немає.

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Під будинком зібрався натовп із кількадесятків людей.

Будинок на Городецького, 9 відомий, як будинок купця Льва Гінзбурга. Він був побудований 1904 році. Фасад будівлі прикрашають різноманітні скульптури на античну тематику. Різноманітні німфи, птиці, боги, ангели і титани підтримують балкони з усіх боків.