У Миколаєві через прорив каналізації цілу вулицю затопило нечистотами (відео)

Комунальні служби на усі звернення містян відповідали, що зараз святкові дні, і вільної техніки для усунення прориву немає.

У Миколаєві через прорив каналізаційної магістралі цілу вулицю затопило водою з фекаліями. Комунальні служби почали ремонтні роботи лише через декілька днів, коли інцидент набув у місті широкого розголосу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що каналізацію прорвало ще у вихідні, потоп почався серед ночі. В результаті прориву труби асфальт провалився прямо у людей під ногами, і нечистоти під потужним напором полилися у двори, будинки та городи місцевих мешканців.

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З катастрофою людям довелось боротись самотужки. Комунальні служби на усі звернення містян відповідали, що зараз свята, і вільної техніки для проведення робіт немає.

Врешті-решт, люди озброїлися лопатами та почали копати траншеї, аби спрямувати нечистоти на дорогу. У кожному приватному дворі каналізаційні люки відгородили мішками з піском, аби вода з фекаліями не потрапила до будинків.

Зазначається, що влада почала реагувати на катастрофу лише тоді, коли вона отримала у місті значний розголос. Інформація про інцидент розійшлася у соцмережах.

Наразі на місті прориву здійснюються роботи. За словами спеціалістів «Миколаївводоканалу», з ладу вийшла одна з основних каналізаційних магістралей міста довжиною у майже 500 метрів. Стару трубу прорвало одразу у чотирьох місцях.

Місцеві мешканці, водночас, тепер бояться вживати воду з крану, адже поряд із каналізаційною пошкодило і водопровідну трубу. Втім, керівництво «Миколаївводоканалу» запевняє – прориву водогону на місці немає.

У водоканалі стверджують, що у такому ж зношеному стані наразі перебуває ледве не половина всієї каналізаційної системи міста. На її ремонт потрібні чималі гроші: лише на ремонт ушкоджених 500 метрів магістралі необхідно витратити близько 20 млн грн.

Нагадаємо, у червні минулого року в Харкові сталося локальне екологічне лихо: серед поля, на околиці міста, прорвало каналізацію. Нечистоти затопили поле та потрапили в місцеві ставки, у яких одразу подохла вся риба.