Конфлікт на сесії міськради у Нікополі: активісти кажуть, що стріляли двоє депутатів (відео)

Конфлікт виник через появу активістів у сесійній залі. Вони залили кефіром депутата Олександра Рибакова, котрий у відповідь відкрив вогонь, але активісти кажуть, що був ще один стрілок.

У міськраді Нікополя суперечка переросла у збройне протистояння - відео стрілянини на засіданні Нікопольської міськради вивчають у поліції.

За попередніми даними, на ньому зафіксовано щонайменше два постріли і чотирьох озброєних людей, ідеться в сюжеті ТСН.

"Конфлікт виник через появу активістів у сесійній залі. Вони залили кефіром депутата Олександра Рибакова, котрий у відповідь відкрив вогонь. Біля політика були ще двоє озброєних чоловіків – за попередньою інформацією, це охорона, яка з’явилася після зимового нападу на депутата, коли в його у гараж кинули дві гранати. Ці чоловіки тримають зброю напоготові, один їх прикриває, а інший відводить Рибакова, та попри це депутат робить спробу перезарядити зброю, націлює в опонентів, щось кричить, помахуючи в них перед обличчями, але зрештою ховає пістолет у кишеню піджака", - йдеться у сюжеті.

Читайте такожДепутат відкрив стрілянину на сесії міськради в Нікополі: поліція почала розслідування (фоторепортаж, відео)

Але конфлікт на цьому не припинився, адже озброєним у залі виявився не лише він.

Правоохоронці намагалися стримати активістів, зав’язалася штовханина, раптом знову пролунав постріл. На відео видно, як чоловік у блакитній футболці не з першого разу, але зміг вистрелити над головами людей, а потім пішов у президію, пошепотівся із мером і без перешкод зник із приміщення. Активісти твердять, що це був ще один депутат - Вадим Колесник. Після цього інциденту стався мерові на голову вилили зеленку, сесійну залу він залишив у супроводі поліції.

В оцінках того, що відбулося, правоохоронці лаконічні. "Унаслідок конфлікту один з чоловіків вистрілив угору. Ніхто не постраждав", - заявила речник ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ольга Кузнецова.

Інформацію про другого стрільця правоохоронці тільки вивчають, але вже відкрили три кримінальні провадження – за порушення порядку, хуліганство та замах на вбивство.