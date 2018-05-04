У Нікополі сталася стрілянина на сесії міськради (фото)

На засіданні мера облили зеленкою, а одного з депутатів кефіром.

У Нікополі на Дніпропетровщині в п'ятницю, 4 травня, сталася стрілянина на засіданні позачергової сесії міськради.

Про це повідомляє місцеве видання «Нікополь-news».

"Практично на самому початку засідання, коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники "Правого сектора", слово взяла Тетяна Біла, яка виступала із закликами міняти владу. У залі почалися бійки. Потім активісти піднялися на трибуну і, за словами очевидців, наділи депутату Олександру Рибакову на голову пакет з кефіром, а мера Андрія Фисака облили зеленкою. Після цього пролунали два постріли. За словами очевидців, один - в стелю, другий - у бік активістів. Стріляв з пістолета депутат Рибаков", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію виданню підтвердив начальник Нікопольського міського відділу поліції Євген Кравцов. Ніхто не постраждав. В стіні і стелі залишилися сліди від куль.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини подій.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на автостоянці сталася стрілянина, дві людини поранені.