На Одещині затримано колишнього військового з Криму, який зрадив Україну

Підозрюваний - колишній військовослужбовець Академії Військово-морських сил імені Нахімова, який після окупації і переведення вишу до Одеси не з'явився на службу.

В Одеській області за підозрою в дезертирстві затримано колишнього українського військовослужбовця, який залишився після окупації в Криму і отримав громадянство РФ.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в АР Крим і Севастополі, оперативники управління спільно з прикордонниками відділу прикордонної служби «Чорноморськ» затримали колишнього українського військовослужбовця наприкінці минулого тижня.

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Зокрема, зловмисника затримано і знято з судна LKM EUROPE, оскільки його підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років).

«Затриманий проходив військову службу в АР Крим і Севастополі, але після анексії півострова не з'явився на материкову частину України для проходження подальшої служби і перебував у розшуку», - пояснили в главку.

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України щодо зазначеного громадянина складено протокол затримання за ст. 208 КПК України.

Приморський районний суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, підозрюваний - колишній військовослужбовець Академії Військово-морських сил ім. Нахімова.

«Колишньому рульовому-сигнальнику навчального катера, який отримав громадянство РФ, повідомлено про підозру. За клопотанням військової прокуратури, Приморським районним судом Одеси матросу військової служби за контрактом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 308 тис. грн», - повідомили в прокуратурі.

Встановлено, що на початку квітня 2014 року військовослужбовець Збройних сил України у військовому званні «матрос», порушуючи статутні вимоги і накази вищого керівництва, з метою зовсім ухилитися від військової служби, не з'явився вчасно на службу після переведення вишу до Військової академії в Одесі у зв'язку з тимчасовою окупацією півострова Крим.