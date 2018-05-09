У Дніпрі футбольні фанати побилися з поліцією, затримано 20 осіб (фото)

Під час збору вболівальників невстановлена особа кинула за бронежилет патрульному піротехнічний виріб.

У центрі Дніпра під час збору вболівальників невстановлена особа кинула за бронежилет інспектору патрульної поліції піротехнічний виріб.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, поліцейський отримав опіки лівого передпліччя та шиї.

Інцидент стався близько 18.00 у центрі Дніпра під час збору вболівальників, які зібралися на футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) - «Шахтар» (Донецьк).

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Проводиться комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин злочину.

Після зборів вболівальники рушили до стадіону. Під час руху на перехресті вулиці Андрія Фабра та пр. Пушкіна між уболівальниками сталася бійка, у результаті якої 20 осіб були доставлені до Дніпровського відділу поліції.

Публічну безпеку у Дніпрі під час футбольного матчу забезпечують 1,6 тис. правоохоронців.