На Черкащині загорілася будівля, у якій розміщені гральний заклад та музична школа: є загиблий (фото, відео)

Ще до прибуття пожежників вогонь швидко поширився на другий поверх будівлі, де розташована дитяча музична школа.

У м. Золотоноша Черкаської області під час пожежі у гральному закладі одна людина загинула, ще двоє постраждали

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Черкаській області, інформація про пожежу у двоповерховій будівлі, в якій розташований гральний заклад «Гранд Лото», надійшла до Служби порятунку «101» 11 травня о 04:08.

Згідно з повідомленням, загорання на першому поверсі будівлі на вулиці Шевченка виявили працівники, які побачили густий дим, що виходив з вікон та вхідних дверей будівлі. Ще до прибуття на місце події перших пожежних розрахунків вогонь швидко поширився на другий поверх будівлі, де розташована дитяча музична школа.

У відповідності до плану залучення сил та засобів, на місце події прибули рятувальники місцевої пожежно-рятувальної частини, відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення з міста Черкаси, а також добровольці ДП «Златодар». Спільними зусиллями вогнеборців o 05:45 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:14 ліквідувати.

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Під час проведення розвідки на місці пожежі бійці ДСНС виявили у задимленому приміщенні тіло загиблого відвідувача грального закладу, особа якого встановлюється. Ще дві особи – відвідувач та охоронець закладу були госпіталізовано до лікарні. Загалом на момент пожежі в закладі перебувало четверо людей.

До ліквідації пожежі залучалися 5 одиниць спецтехніки та 25 чоловік особового складу.

У результаті пожежі вогнем знищено обладнання та облаштування грального клубу на площі 70 кв. м. Також вогнем пошкоджено підлогу у двох приміщеннях музичної школи, підлогу сцени концертної зали.

Причина пожежі встановлюється. Наразі підраховуються збитки завдані вогнем. На місці пожежі працює дослідно-випробувальна лабораторія та мобільно-оперативна група управління на чолі із заступником начальника управління Олександром Горобцем.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві на відкритій автостоянці сталася масштабна пожежа, згоріло 54 автомобіля.