На Кіровоградщині в ДТП загинули 4 людини, у тому числі двоє малолітніх дітей

Автоаварія сталася на автодорозі Кропивницький-Знам'янка: зіткнулися Toyota і Volkswagen.

У Знам'янському районі Кіровоградської області в результаті ДТП загинули чотири людини, зокрема й двоє малолітніх дітей 2016 і 2017 р.н.

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Як повідомляє в Facebook dtp.kiev.ua, дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Кропивницький-Знам'янка біля села Суботці.

У результаті зіткнення двох легкових автомобілів Toyota і Volkswagen загинули чотири людини, в тому числі двоє дітей 2016 і 2017 р.н., які перебували в автомобілі Toyota Highlander.

Ще двох людей, які перебували в автомобілі Volkswagen Touareg, травмовано й госпіталізовано до Знам'янської районної лікарні.

Нагадаємо, в Кам'янецькому районі Білорусі автобус з українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП. Аварія сталася вранці 13 травня на автодорозі Р-98 "Кам'янець-Шерешево-Свіслоч", поблизу с. Мартинюки. Одна дитина загинула, ще шестеро хлопців з важкими травмами були доставлені в Кам'янецьку районну лікарню.