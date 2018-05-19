У Новоград-Волинському на Житомирщині сталася пожежа у молодіжному центрі

17:42, 19 травня 2018
Інциденти
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Сигнал про пожежу надійшов до Служби порятунку «101» 19 травня о 03:55 \ фото УНІАН

Минулої ночі у місті Новоград – Волинський Житомирської області сталася пожежа в літній дерев’яній прибудові пивної ресторації "Князь Острозький", яка поширилася на розташований поряд «Молодіжний центр» управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міськради.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, сигнал про пожежу надійшов до Служби порятунку «101» 19 травня о 03:55.

По прибуттю на місце події підрозділів ДСНС було встановлено, що дерев'яний павільйон на площі 90 кв. м повністю охоплений полум'ям, а через вікна та по дерев'яних пустотах полум'я вийшло на дах двоповерхового молодіжного центру і купол його фасадної частини.

О 06:30 пожежу вдалося локалізувати, об 11:10 – ліквідувати. Вогнем знищено покрівлю на площі 1,5 тис. кв. м і частково майно на першому поверсі. Під час ліквідації пожежі рятувальниками проведено евакуацію матеріальних цінностей, оргтехніки та майна.

На місці події працювали 6 одиниць пожежної техніки, 30 чоловік особового складу рятувальників та оперативна група Управління ДСНС області.

Усі обставини пожежі, її причина та сума збитків встановлюються.

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Теги: #пожежа#Житомирщина