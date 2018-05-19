На Дніпропетровщині сталася ДТП за участю автобуса й вантажівки, постраждали 22 людини (фото)

Водій автобуса "Еталон", який курсував за маршрутом №10, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF.

У Кам'янському Дніпропетровської області у п'ятницю, 18 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса.

За даними прес-служби обласного управління ДСНС, у результаті 13 осіб травмовано, серед них - дитина.

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Інцидент стався на вулиці Наддніпрянській Дніпровського району Кам'янського. Повідомляється, що водій автобуса "Еталон", який курсував за маршрутом №10, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF.

Постраждалих госпіталізовано.

Згодом у ГУ ДСНС у Дніпропетровської області уточнили, що за інформацією, наданою медичними працівниками, в результаті ДТП постраждали 22 пасажири, з них троє дітей.

"13 осіб скерували у КЗ "Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги". 12 осіб, з них 3 дітей, госпіталізовано, 1 особа перебуває на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 9 осіб самостійно звернулися до травмпункту, їх госпіталізацію не проводили.