У Києві автомобіль влетів у будівельний котлован (відео)

Аварія сталася близько 1:00 біля автомийки «Нептун» на вулиці Казимира Малевича, 24.

У Голосіївському районі Києва сталося ДТП. Daewoo Lanos в'їхав у будівельний котлован посеред дороги. Від падіння в яму його врятувала металева конструкція.

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Аварія сталася близько 1:00 біля автомийки «Нептун» на вулиці Казимира Малевича, 24. Про це Інформатор дізнався на місці події.

За словами пасажира Олексія, ніхто не постраждав, а машина потрапила в ДТП випадково. «Воно саме так вийшло», — додав він.

Детальніше чоловік розповідати відмовився. Водія на місці не виявилося, його відвезли у відділення поліції.