У Києві автомобіль влетів у будівельний котлован (відео)
10:53, 23 травня 2018Інциденти
1072 0
Аварія сталася близько 1:00 біля автомийки «Нептун» на вулиці Казимира Малевича, 24.
У Голосіївському районі Києва сталося ДТП. Daewoo Lanos в'їхав у будівельний котлован посеред дороги. Від падіння в яму його врятувала металева конструкція.
Читайте такожУ Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі (фото)
Аварія сталася близько 1:00 біля автомийки «Нептун» на вулиці Казимира Малевича, 24. Про це Інформатор дізнався на місці події.
За словами пасажира Олексія, ніхто не постраждав, а машина потрапила в ДТП випадково. «Воно саме так вийшло», — додав він.
Детальніше чоловік розповідати відмовився. Водія на місці не виявилося, його відвезли у відділення поліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter