Екстрим по-київськи: мережу підірвало відео, на якому хлопці вистрибують з вікна висотки із парашутами

13:49, 24 травня 2018
Інциденти
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Відео стрибків у Мережу виклав начебто випадковий свідок, який пив каву у дворі. Але у парашутному спорті чоловік виявився обізнаним, написавши, що мінімальна висота, з якої стрибають із таким знаряддям - 150 метрів, а ці хлопці пірнули з вісімдесяти. 

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Хлопці стрибають з 26 поверху висотки на лівому березі столиці  - прізвища екстремалів лишилися невідомими.

Раніше мережу підірвало відео, на якому панди радіють снігу.

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Теги: #Київ#екстрим#стрибок із парашутом