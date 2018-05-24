Екстрим по-київськи: мережу підірвало відео, на якому хлопці вистрибують з вікна висотки із парашутами
13:49, 24 травня 2018Інциденти
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Хлопці стрибають з 26 поверху висотки на лівому березі столиці - прізвища екстремалів лишилися невідомими.
Інтернет "підірвало" відео, на якому хлопці вистрибують з вікна будинку із парашутами
Мережу "підірвало" відео, на якому хлопці в Києві вистрибують з вікна будинку із парашутами.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Відео стрибків у Мережу виклав начебто випадковий свідок, який пив каву у дворі. Але у парашутному спорті чоловік виявився обізнаним, написавши, що мінімальна висота, з якої стрибають із таким знаряддям - 150 метрів, а ці хлопці пірнули з вісімдесяти.
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Хлопці стрибають з 26 поверху висотки на лівому березі столиці - прізвища екстремалів лишилися невідомими.
Раніше мережу підірвало відео, на якому панди радіють снігу.
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