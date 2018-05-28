На Херсонщині горить близько 50 га лісу, до гасіння залучено авіацію (фото)

Гасіння ускладнюється сильними поривами вітру.

У Херсонській області горить близько 50 гектарів лісу, гасіння ускладнюється сильними поривами вітру.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 28 травня, близько 13.30 поблизу с. Раденськ Олешківського району на території 15, 16 та 17 кварталів Раденського лісництва Олешківського лісового господарства сталося загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 50 га, з них 10 га верхової.

«Станом на 16.30 гасіння низової та верхової пожежі на площі близько 50 га ускладнюється сильними поривами вітру», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що загрози населеним пунктам немає.

До ліквідації пожежі залучено 116 осіб та 36 одиниць техніки, з них від ДСНС 69 осіб особового складу та 17 одиниць техніки; у тому числі 3 одиниць авіаційної техніки (від ДСНС - 2 літаки Ан-32П, від Міністерства оборони - вертоліт Мі-8), від лісового господарства 47 осіб та 19 одиниць техніки.

Авіацією здійснено 3 скиди води (9 т води): гелікоптером Мі-8 Міноборони 2 скиди (4 т води) та літаком Ан-32П ДСНС 1 скид (5 т води).

На місці пожежі розгорнуто пересувний пункт управління, координацію заходів із гасіння пожежі здійснює оперативна група Головного управління ДСНС в Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня сталося займання лісової підстилки на території Раденського лісництва (3 та 4 квартали) на площі 25 га. Того ж дня пожежу було локалізовано.