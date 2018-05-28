Авто навиворіт: на Тернопільщині у аварії загинуло двоє людей, ще троє постраждали (фото)
У Тернопільській області в неділю, 27 травня, близько 23:45 на автодорозі Підволочиськ-Скалат сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві людини, ще троє були госпіталізовані.
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Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.
Зазначається, що водій автомобіля Volkswagen Passat на ділянці між селами Іванівка та Качанівка Підволочиського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і врізався у дерево. Так, на момент аварії в авто, крім водія, перебувало четверо пасажирів - всі жителі села Іванівка.
"У результаті удару водій та дев'ятнадцятирічний пасажир загинули на місці ДТП", - відзначили в поліції.
Повідомляється, що троє постраждалих були госпіталізовані, їх стан медики характеризують як дуже важкий.
Як повідомляв УНІАН, на Сумщині п'яний водій в'їхав у групу дітей, загинув 2-річний хлопчик.