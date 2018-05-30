В Одесі горів житловий будинок – загинула людина

Під час гасіння пожежі з будинку було евакуйовано 25 осіб.

Сьогодні в центрі Одеси під час масштабної пожежі в житловому будинку загинула людина.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 5:58 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в квартирі 3-поверхового житлового будинку в центральній частині міста. За вказаною адресою на Деволановському узвозі виїхав підрозділ ДСНС.

На місці події рятувальники встановили, що вогонь спалахнув в одній з квартир на 2-му поверсі житлового будинку на площі 400 кв. м. Існувала загроза розповсюдження полум'я, оскільки цей житловий будинок - старої архітектурної конструкції з дерев'яним і очеретяним перекриттям.

Під час гасіння пожежі з будинку було евакуйовано 25 осіб. Під час ліквідації вогню бійцями ДСНС виявлено тіло загиблого чоловіка, за попередньою інформацією - власника квартири, де виникла пожежа.

О 7:45 пожежу було ліквідовано. З мешканцями будинку, які потребували психологічної допомоги, працювали представники психологічної служби ДСНС.

Всього у ліквідації пожежі були задіяні 82 чол. особового складу із залученням 20 одиниць техніки взаємодіючих служб, з них 60 чол. особового складу, а також 13 одиниць основної пожежної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС.

Причина загоряння та загибелі чоловіка встановлюється.

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