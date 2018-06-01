Вбивство депутата в Черкасах: 15 років тому депутат застрелив свою дружину і закопав її в лісі (відео)

21:13, 01 червня 2018
Інциденти
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Продовження історії вбивства черкаського депутата Сергія Гури обростає новими жахливими подробицями. Його вбивцю Миколу Гончара виписали з лікарні і він дав свідчення поліції.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Вони були знайомі більше 30 років. 15 років тому, на очах у Гончара, Гура застрелив свою дружину. Поліція знайшла місце поховання молодої жінки. Охоронець допомагав депутату закопати тіло жінки.

Він співпрацював з депутатом з 1990 року. За словами журналіста Валерія Воротника, Гура вбив свою дружину "тому, що вона занадто багато знала". Її тіло поклали у картату сумку, але вона була ще жива. Гура добив її ще одним пострілом прямо у багажнику.

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Після вбивства депутат нібито став більше довіряти охоронцеві і навіть довірив йому керівництво своїм рибальським бізнесом. Коли справи в бізнесі погіршилися, Гура звинуватив у всьому охоронця і почав погрожувати йому.

Після сварки та загроз охоронець застрелив Гуру.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 24 травня, депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісному приміщенні. Гуру вбив його колишній охоронець Микола Гончар.

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Теги: #депутат#вбивство#Черкаси