Вбивство депутата в Черкасах: 15 років тому депутат застрелив свою дружину і закопав її в лісі (відео)

За словами журналіста, Гура вбив свою дружину "тому, що вона занадто багато знала". Охоронець допомагав депутату заховати тіло жінки.

Продовження історії вбивства черкаського депутата Сергія Гури обростає новими жахливими подробицями. Його вбивцю Миколу Гончара виписали з лікарні і він дав свідчення поліції.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Вони були знайомі більше 30 років. 15 років тому, на очах у Гончара, Гура застрелив свою дружину. Поліція знайшла місце поховання молодої жінки. Охоронець допомагав депутату закопати тіло жінки.

Він співпрацював з депутатом з 1990 року. За словами журналіста Валерія Воротника, Гура вбив свою дружину "тому, що вона занадто багато знала". Її тіло поклали у картату сумку, але вона була ще жива. Гура добив її ще одним пострілом прямо у багажнику.

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Після вбивства депутат нібито став більше довіряти охоронцеві і навіть довірив йому керівництво своїм рибальським бізнесом. Коли справи в бізнесі погіршилися, Гура звинуватив у всьому охоронця і почав погрожувати йому.

Після сварки та загроз охоронець застрелив Гуру.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 24 травня, депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісному приміщенні. Гуру вбив його колишній охоронець Микола Гончар.