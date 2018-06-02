В результаті ДТП у Рівному загинув оператор Агентства журналістських розслідувань

Ще троє людей травмовані.

В результатів ДТП в Рівному загинув оператор Агенції журналістських розслідувань "Четверта влада" Валерій Мартинюк.

Про це повідомив головний редактор агенції Володимир Торбiч.

«Не стало з нами Валєри Мартинюка молодшого. Немає слів, щоб висловити смуток. Valera Martunyk був хорошим оператором і хорошим фотографом. Нещасний випадок, порушення водієм правил дорожнього руху і немає товариша, колеги, батька, сина...», - написав він.

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З дописів Торбіча зрозуміло, що оператор помер уже в лікарні. Оскільки перед цим був допис: «Опeратор і журналістка "Чeтвeртої влади" потрапили в ДТП. Життю Ані нічого нe загрожує, сказав лікар міської. Валєра в обласній».

Він зазначив, що , за попередньою інформацією, «таксист розвeртався на виїзді з Рівного і в нього в’їхав автобус».

В той же час у Відділі комунікації поліції Рівненської області повідомляють, що дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася учора, першого червня, близько 20 години на вулиці Дубенська обласного центру. При цьому прізвища постраждалих не називають.

«Поліцейські на місці події з’ясували, що 41-річний рівнянин, керуючи автомобілем "Renault Megane", здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автобусом "Setra" сполученням «Київ-Львів» під керуванням 35-річного жителя Тернопільщини», - йдеться в повідомленні.

В поліції зазначають, що унаслідок ДТП важкі травми отримав «пасажир легковика, 30-річний рівнянин і попри вжиті реанімаційні заходи життя чоловікові врятувати не вдалося, сьогодні близько четвертої години ранку він помер».

В повідомленні сказано, що також у ДТП травмувався водій "Renault", медики діагностували у нього політравму, а у 23-річної пасажирки цього ж автомобіля — переломи кісток обличчя та струс головного мозку - обох госпіталізували у травматологічне відділення.

В поліції зазначають, що у момент зіткнення у автобусі перебувало 42 особи, з яких травмувалася лише 23-річна пасажирка, її госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, забоями та саднами. Решта пасажирів пересіли до іншого автобусу і поїхали до пункту призначення.

В поліції повідомляють, що за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

«Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчики. У водія легковика відібрали зразки крові з метою визначення наявності алкоголю чи наркотиків», - сказано в повідомленні.