В Одесі автомобіль на переході насмерть збив 4-річну дівчинку: ще одна жінка в реанімації

На місці події зібралося близько ста обурених людей, які не дозволяли забрати тіло загиблої дитини в морг, вимагаючи приїзду журналістів.

В Одесі автомобіль на смерть збив малолітню дівчинку, ще одна постраждала в реанімації.

Як повідомила УНІАН прес-секретар управління патрульної поліції Одеси Алла Марченко, НП сталася сьогодні приблизно о 19.30 в районі Тираспольського шосе, біля Біопарку.

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Попередньо встановлено, що жінка-водій 1949 року народження, керуючи автомобілем Toyota RAV4, збила жінку з малолітньою дитиною, які пересувалися по пішохідному переходу.

«Дівчинка приблизно 4 років загинула на місці події. Жінка - в комі... У місці ДТП - нерегульований пішохідний перехід, миготливий жовтий...», - зазначила Марченко.

Під час наїзду на людей автомобіль дістав механічні пошкодження, характер яких, за попередніми даними, може вказувати на те, що машина пересувалася на великій швидкості і не гальмувала.

На місці події зібралося близько ста обурених людей, які не дозволяли забрати тіло загиблої дитини в морг, вимагаючи приїзду журналістів. Як зазначила Марченко, на цей час ситуацію вдалося врегулювати. На місці працює слідчий.

Обставини і причини ДТП встановлюються.