В Одесі затримали водія, яка збила на смерть дитину - поліція

Правоохоронці з'ясували, що за кермом автомобіля була 68-річна жінка.

В Одесі співробітники поліції затримали жінку-водія, яка 2 червня ввечері спричинила дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинула дитина 2015 року народження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Правоохоронці з'ясували, що за кермом автомобіля була 68-річна жінка.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Жінку-водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, попередньо встановлено, що жінка-водій 1949 року народження, керуючи автомобілем, збив матір з маленькою дитиною, які пересувалися в районі пішохідного переходу.

Під час наїзду на людей автомобіль отримав механічні пошкодження, характер яких, за попередніми даними, може вказувати на те, що він пересувався на великій швидкості й не гальмував.

На місці пригоди зібралося близько ста обурених людей, які не дозволяли забрати тіло загиблої дитини до моргу, вимагаючи приїзду журналістів.