Випустили два десятки куль: у поліції розповіли подробиці інциденту з розстріляним Range Rover під Києвом
У селі Гореничі під Києвом по Range Rover, в якому виявлено тіло 23-річного чоловіка, було випущено близько двох десятків куль, крім того автомобіль в’їхав у стовп.
Про це УНІАН повідомив речник Головного управління Національної поліції України у Київській області Микола Жукович.
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«Так, дійсно, за попередньою інформацією, по автомобілю було здійснено близько двох десятків пострілів», - зазначив він.
«Загинув чоловік 1994 року народження, від чого він загинув – з’ясує судово-медична експертиза: чи від куль чи від ДТП, тому що автівка в’їхала у стовп», - зауважив Жукович.
За його словами, за цим інцидентом відкрито кримінальне провадження за статте 115 ККУ (умисне вбивство).
Жукович наголосив, що автомобіль не належав віце-президенту Федерації боксу Києва Олександру Ліщенку, про що повідомляли низка ЗМІ.
Також правоохоронці на даний час поки не володіють інформацією, що в автомобілі під час інциденту перебувала саме ця особа.
«Єдине, що можу сказати – ми перевіримо інформацію - був він там чи не був. Про це буде повідомлено пізніше, коли ми проведемо хоч якісь оперативно-розшукові та слідчі дії», - додав Жукович.
Як повідомляв УНІАН, в Гореничах під Києвом у Range Rover було виявлено тіло 23-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. За деякими даними, в автомобілі знаходився віце-президент Федерації боксу Києва, кримінальний авторитет Олександр Ліщенко (відомий як "Ліча").