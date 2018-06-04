Випустили два десятки куль: у поліції розповіли подробиці інциденту з розстріляним Range Rover під Києвом

За даними поліції, по автомобілю було здійснено близько двох десятків пострілів, крім того він в’їхав у стовп.

У селі Гореничі під Києвом по Range Rover, в якому виявлено тіло 23-річного чоловіка, було випущено близько двох десятків куль, крім того автомобіль в’їхав у стовп.

Про це УНІАН повідомив речник Головного управління Національної поліції України у Київській області Микола Жукович.

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«Так, дійсно, за попередньою інформацією, по автомобілю було здійснено близько двох десятків пострілів», - зазначив він.

«Загинув чоловік 1994 року народження, від чого він загинув – з’ясує судово-медична експертиза: чи від куль чи від ДТП, тому що автівка в’їхала у стовп», - зауважив Жукович.

За його словами, за цим інцидентом відкрито кримінальне провадження за статте 115 ККУ (умисне вбивство).

Жукович наголосив, що автомобіль не належав віце-президенту Федерації боксу Києва Олександру Ліщенку, про що повідомляли низка ЗМІ.

Також правоохоронці на даний час поки не володіють інформацією, що в автомобілі під час інциденту перебувала саме ця особа.

«Єдине, що можу сказати – ми перевіримо інформацію - був він там чи не був. Про це буде повідомлено пізніше, коли ми проведемо хоч якісь оперативно-розшукові та слідчі дії», - додав Жукович.

Як повідомляв УНІАН, в Гореничах під Києвом у Range Rover було виявлено тіло 23-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. За деякими даними, в автомобілі знаходився віце-президент Федерації боксу Києва, кримінальний авторитет Олександр Ліщенко (відомий як "Ліча").