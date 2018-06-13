На Львівщині загинув 10-річний хлопчик через ураження електрострумом

Наразі поліція встановлює обставини, за яких дитина отримала смертельне ураження струмом.

У місті Дрогобич Львівської області внаслідок ураження електричним струмом загинув 10-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 13 червня, близько 17.30, до поліції надійшла інформація від медиків про те, що у Дрогобичі від ураження струмом помер 10-річний хлопчик.

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На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Наразі, всі обставини, за яких дитина отримала смертельне ураження струмом, встановлюються.

Раніше під Дніпром шестирічна дівчинка загинула від торкання до залізної драбини під струмом.