Під Дніпром шестирічна дівчинка загинула від торкання до залізної драбини під струмом

За інформацією «ДТЕК Дніпровські електромережі», причиною інциденту стала несправна проводка.

У селищі Підгородне (Дніпропетровська область) шестирічна дитина отримала смертельний удар електричним струмом, торкнувшись металевих конструкцій драбини у будинку.

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Як повідомляє прес-служба підприємства "ДТЕК Дніпровські електромережі", причиною інциденту стала несправна проводка.

«Дівчинка 2012 року народження бригадою швидкої допомоги була доставлена до 6-ї міської лікарні, де незабаром померла. Зараз Нацполіція і прокуратура проводять розслідування причин цього інциденту», – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з трагічною подією підприємство звернулося до мешканців області із закликом дотримуватися правил електробезпеки.

Раніше повідомлялося, що в Святошинському районі Києва в результаті падіння з вікна 12 поверху загинув 4-річний хлопчик.