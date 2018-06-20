У Києві пенсіонерка ледь не зарізала чоловіка через ревнощі

Так жінка хотіла помститися чоловіку, який на 17 років молодший за неї, за те, що він хотів з нею розлучитися.

У Дарницькому районі Києва 64-річна пенсіонерка накинулася з ножем на свого 47-річного чоловіка після того, як він заявив, що хоче піти від неї.

Як повідомли у відділі комунікації поліції Києва, жінка нанесла чоловіку кілька ножових поранень у груди та руку. Постраждалого госпіталізували.

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«Відпрацювавши територію, ми встановили, що важкі ножові поранення нанесла через ревнощі дружина потерпілого. У 64-річної зловмисниці виник конфлікт із чоловіком через те, що він вирішив із нею розлучитись. У розпалі сварки пенсіонерка вдарила співмешканця кілька разів у груди та руку», - розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

За данним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, озброєний ножем та вогнегасником п'яний молодик напав на лікаря у столичній ветклініці, ветеринара з ножовими пораненнями госпіталізували.