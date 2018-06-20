На Буковині прикордонники зі стріляниною зупиняли контрабандистів

19:49, 20 червня 2018
Інциденти
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На Буковині прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів / фото УНИАН

У Сторожинецькому районі Чернівецької області прикордонники відкрили вогонь, щоб зупинити групу контрабандистів, які намагалися незаконно перевезти через кордон тютюнові вироби.

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Як повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби, затримати зловмисників не вдалося. Вони злякалися пострілів і втекли, залишивши 20 ящиків цигарок.

"За 100 м від лінії кордону, довелося зупиняти з попереджувальним пострілом вгору іншу групу осіб з пакунками. Втікаючи від прикордонників контрабандисти  залишили 20 ящиків сигарет. Ще 10 ящиків тютюнових виробів прикордонники цього ж  загону затримали згодом, на іншому напрямку. Наразі тривають  пошуки правопорушників.  Сигарети доставлено у відділ прикордонної служби. Планується передача товару до ДФС", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у Чернівецькій області близько 20 невідомих спробували блокувати рух прикордонному наряду та здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Щоб припинити незаконні дії, прикордонники відкрили вогонь по порушниках.

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Теги: #прикордонники#Буковина