На Буковині прикордонники зі стріляниною зупиняли контрабандистів

Зловмисники злякалися пострілів і втекли, залишивши 20 ящиків цигарок.

У Сторожинецькому районі Чернівецької області прикордонники відкрили вогонь, щоб зупинити групу контрабандистів, які намагалися незаконно перевезти через кордон тютюнові вироби.

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Як повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби, затримати зловмисників не вдалося. Вони злякалися пострілів і втекли, залишивши 20 ящиків цигарок.

"За 100 м від лінії кордону, довелося зупиняти з попереджувальним пострілом вгору іншу групу осіб з пакунками. Втікаючи від прикордонників контрабандисти залишили 20 ящиків сигарет. Ще 10 ящиків тютюнових виробів прикордонники цього ж загону затримали згодом, на іншому напрямку. Наразі тривають пошуки правопорушників. Сигарети доставлено у відділ прикордонної служби. Планується передача товару до ДФС", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у Чернівецькій області близько 20 невідомих спробували блокувати рух прикордонному наряду та здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Щоб припинити незаконні дії, прикордонники відкрили вогонь по порушниках.