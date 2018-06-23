На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро іноземців, одна людина загинула
На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро іноземців, одна людина загинула.
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Як повідомила УНІАН речник Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, ДТП сталося сьогодні, 23 червня, близько опівдня біля міста Великі Мости Сокальського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Octavia, 59-річний житель Львівщини, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen під керування 35-річного мешканця Волинської області.
На момент зіткнення у мікроавтобусі перебували дев'ять пасажирів – всі іноземці. Одна з жінок-пасажирок загинула, ще семеро доставлені у лікарню.
Також госпіталізовано водія легковика. Водій мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.
Всі обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органах, всі постраждалі – громадяни Білорусі.