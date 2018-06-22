На Львівщині лобова ДТП заблокувала трасу на Польщу (фото)

У соцмережах повідомляють про кілометрові затори біля Грибовичів та Дублян.

На мосту між населеними пунктами Малехів та Грибовичі на Львівщині зіткнулися два легковики. Від удару обидва автомобілі розвернуло так, що вони перегородили дорогу, внаслідок чого було заблоковано рух.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

"Аварія на мості між Малеховом і Грибовичами, рух паралізовано! Присутні ДСНС і швидкі, всі обїжджають через Дубляни. По інформації, всі живі. Також свідки зазначають, що водій девятки вилетів на зустрічну", - написав депутат.

Користувачі соцмереж повідомляють, що кілометрові затори утворилися і біля місця аварії, і біля Дублян, через які намагаються об'їхати місце ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня на трасі Київ-Харків біля повороту на місто Березань Київської області зіткнулися автобус та позашляховик Mercedes. Внаслідок аварії у автобуса знесло передню частину кузова, позашляховик відлетів на десяток метрів від місця зіткнення та врізався у відбійник.