На Львівщині п'яний поліцейський збив велосипедистку

Нетверезий співробітник поліції не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав на зустрічну смугу, де наїхав на велосипедистку.

У Львівській області поліцейський, перебуваючи в нетверезому стані за кермом, на смерть збив 61-річну жінку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

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4 червня близько 18:00 біля с. Новий Милятин Буського району Львівської області поліцейський збив літню велосипедистку. За даними прокуратури, нетверезий співробітник Кам'янка-Буського відділу поліції не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав на зустрічну смугу, де наїхав на велосипедистку.

Від отриманих травм жінка померла на місці аварії.

У Галицький райсуд Львова направлено клопотання про обрання запобіжного заходу. Поліцейському оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами) КК України. Карається позбавленням волі від 3 до 5 років, при цьому можливо звільнення від покарання з випробувальним терміном.

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