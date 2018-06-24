На Дніпропетровщині внаслідок ДТП загинули три людини (фото)

Аварія сталася після того, як водій допустив зіткнення автомобіля ЗАЗ Vida із залізобетонною опорою зовнішнього освітлення.

У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло троє осіб.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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ДТП сталася сьогодні вдень на автошляху Дніпро-Кобиляки поблизу селища Обухівське Дніпровського району.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що, ймовірно, не впоравшись з керуванням, водій автомобіля ЗАЗ Vida допустив зіткнення із залізобетонною опорою зовнішнього освітлення.

На момент аварії в автомобілі знаходилось 3 особи: двоє чоловіків та жінка. Від отриманих травм всі троє померли.

Підрозділом ДСНС за допомогою спецобладнання було вилучено тіла загиблих з конструкцій понівеченого автомобілю.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, внаслідок ДТП на Полтавщині загинув помічник народного депутата від політичної партії "Опозиційний блок"Олександра Вілкула Сергій Маркаєв. Аварія сталася на дорозі "Київ-Харків".