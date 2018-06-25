У Києві викрали сина дипломата - введено план "Перехоплення"

У зв'язку з викраденням в місті введено план-перехоплення, поліція розшукує автомобіль Volkswagen-Golf темно-синього кольору.

Київські поліцейські розшукують зловмисників, які в центрі столиці насильно посадили чоловіка у автомобіль і вивезли в невідомому напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі поліції Києва, в місті введено план «Перехоплення».

«Близько 12:00 до чергової частини Шевченківського управління поліції почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вул. Тургенівській двоє невідомих насильно посадили чоловіка в автомобіль темного кольору та поїхали з місця події», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські патрулі та слідчо-оперативна група територіального управління поліції одразу прибули на місце події та поспілкувалися зі свідками.

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«Окрім того, у столиці ввели план «Перехоплення», розшукується автомобіль «Фольксваген Гольф» темно-синього кольору», - додали в поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, у рамках якого проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій для встановлення зловмисників та їхнього місця перебування.

Як повідомили "112.ua" у прес-службі поліції Києва, викраденим є громадянин Лівії Абдусалам, 1992 р. н., син фінансового аташе лівійського посольства в Україні. На місці викрадення поліція вилучила паспорт на ім'я Абдусалама.