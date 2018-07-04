На Рівненщині підпалили автомобіль чиновника райдержадміністрації

Автомобіль Volkswagen Passat майже повністю знищено вогнем, відкрито кримінальне провадження.

На Рівненщині в місті Дубровиця вночі 4 липня невідомі зловмисники підпалили автомобіль чиновника райдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, близько четвертої години ночі поліцейські отримали інформацію про те, що на вулиці Воробинській, на подвір’ї Дубровицької районної державної адміністрації, горить авто, яке належить заступникові голови РДА.

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«Вогнем майже повністю знищено Volkswagen Passat B5, - зазначається в повідомленні прес-служби поліції.

За фактами умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.

Раніше у Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль Станіслава Коломійця - помічника депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука.