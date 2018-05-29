У Києві вночі спалили машину помічника Мосійчука (відео)

Внаслідок підпалу постраждали також дві машини, припарковані поруч.

У ніч на вівторок, 29 травня, у Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль Станіслава Коломійця - помічника депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука.

Про це у себе у Facebook розповів сам нардеп, опублікувавши фото з місця події.

Як повідомляється, інцидент стався на автостоянці на вулиці Григоренка.

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При цьому наголошується, що внаслідок підпалу постраждали також дві машини, припарковані поруч.

"Під'їхав моторолер (або мотоцикл), водій якого облив бензином машину, підпалив її та поїхав", - йдеться у повідомленні.