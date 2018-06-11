Смертельне фото: у Дніпрі дівчина померла в ресторані, намагаючись зробити селфі

Співробітники ресторану "Старгород" відмовилися від будь-яких коментарів щодо події.

Вночі 10 червня в ресторані "Старгород" померла дівчина. За попередніми даними, їй було близько 25 років.

Трагедія сталася приблизно о 2:20 — 2:30 ночі. Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на слова очевидців.

Читайте такожНа Житомирщині підліток під час селфі на даху потяга отримав опіки майже половини тіла

За словами свідків події, дівчина намагалася зробити селфі й з'їхала вниз перилами, розташованими у ресторані. Однак вона невдало впала, пошкодивши шийний відділ хребта.

На місце події оперативно прибула "швидка допомога", але лікар констатував смерть дівчини. До ресторану також викликали слідчо-оперативну групу та судово-медичних експертів. Всі обставини події буде з'ясовувати поліція.

Раніше в райцентрі Стрий Львівської області загинув 17-річний хлопець, який впав з даху супермаркету під час селфі.