Вимагали «українських курв» та влаштували бійку: у Львові польські «туристи» побили українців (фото)
У центрі Львова напередодні, 5 липня, стався конфлікт між групою поляків та українцями. Іноземців затримали правоохоронці.
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Про конфлікт повідомили свідки інциденту на сторінці ГО"Варта1" у Facebook.
Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, в свою чергу, повідомив, що поляків доправили до Галицького райвідділку поліції. На них пишуть заяву про побиття українців.
«Зі слів постраждалих поляки вимагали: українських курв (з їх слів), і коли їм зробили зауваження, то вони ще й побили тих людей які їм зробили зауваження, наразі поліція затримала, всі вони на Мартовича, Галицький ВП», - написав він у Facebook.
У березні повідомлялось, що за результатами соцопитування, проведеного в Польщі Центром дослідження громадської думки (CBOS), ставлення поляків до українців сьогодні найгірше за останні 10 років.