У ЗСУ розповіли про стан постраждалих внаслідок трагедії на Рівненському полігоні

Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Троє з дев'яти поранених під час інциденту на Рівненському загальновійськовому полігоні перебувають у тяжкому стані.

Про це розповів начальник прес-центру командування Сухопутних військ ЗСУ Іван Ареф'єв, повідомляє "Українська правда".

Читайте такожОсновною версією трагедії на Рівненському полігоні назвали порушення заходів безпеки

"На даний час троє загиблих. Серед поранених троє важких. Їх зараз з госпіталю рівненського доправляють гелікоптерами до львівського шпиталю. Вони тяжкі, за їх життя борються медики", - сказав він.

Ще шестеро постраждалих мають травми середнього ступеню тяжкості, додав Ареф'єв.

На сайті Закарпатської облдержадміністрації повідомлялося, що померло четверо військових: двоє на місці інциденту, ще двоє - у лікарні. Однак у ЗСУ підкреслили, що загиблих троє.

Через трагедію 6 липня на Рівненщині оголошено днем жалоби. Також на Закарпатті оголошено день жалоби 7 липня, оскільки, як повідомляється на сайті Закарпатської ОДА, двоє загиблих - жителі Ужгорода, ще один - Перечина Закарпатської області.

Раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 6 липня, вранці на Рівненському полігоні під час навчань розірвало міномет. Повідомлялось, що троє людей загинули, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеню тяжкості.