В Одесі суд досліджував відеозаписи у справі про вбивство і розчленування жінки-інспектора СІЗО

Малиновський районний суд Одеси сьогодні досліджував відеозапису у справі про вбивство і розчленування інспектора Одеського СІЗО Олени Порошенко.

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Як повідомили УНІАН у суді, 6 липня судом досліджено докази, надані стороною обвинувачення.

«Переглянуто відеозаписи з місця злочину», - зазначили в суді.

Відеокамери, встановлені на території СІЗО, відобразили, як Порошенко разом з обвинуваченим йде на господарський двір ізолятора, де фігурант працював і фактично проживав. Пізніше камера зафіксувала одного Чемериза - роздягненого до пояса, який виходить з будівлі, куди він раніше заходив з інспектором.

Також зафіксовано, як обвинувачений викочує з боку господарського блоку сміттєвий бак, в якому пізніше було виявлено останки жінки.

Крім того, сьогодні обвинуваченому, який заявив, що напередодні почав голодування, продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Нагадаємо, Малиновський районний суд Одеси розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням у скоєнні умисного вбивства співробітниці Одеської установи виконання покарань. Справа розглядається колегіально - у складі двох професійних суддів і трьох присяжних.

Наступне судове засідання призначено на 26 липня.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2017 року Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Викрито підозрюваного - 39-річного заарештованого, який перебував у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур та ін.

19 серпня Малиновським районним судом Одеси стосовно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Підозрюваного з метою його безпеки було транспортовано до Миколаївського СІЗО.

12 березня 2018 року обвинувачений Василь Чемериз у суді заявив, що його змусили скоїти цей злочин. Він стверджує, що вбив інспектора нібито на вимогу двох осіб, які йому погрожували, - співробітника Одеського СІЗО і ув’язненого, який вже вийшов на свободу. Нібито цей злочин було «замовлено», щоб усунути з посади «начальника в'язниці». Пізніше в залі суду він заявляв, що побоюється за своє життя. 16 травня обвинувачений частково визнав провину, при цьому заявив клопотання про зміну заходу забезпечення безпеки, в чому йому було відмовлено.