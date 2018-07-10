У Тернополі нетверезий водій вантажівки спричинив ДТП і пошкодив іномарку (фото)

Результат огляду на алкотестері показав результат у 1.28 проміле.

У Тернополі нетверезий водій вантажівки спричинив ДТП і понищив іномарку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ДТП сталося учора на вул. Лучаківського близько 13 год.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Mercedes–Benz 1824D здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Nissan Qashqai. При оформленні ДТП у патрульних виникла підозра, що винуватець автопригоди у стані алкогольного сп’яніння: у нього тремтіли руки, було чути запах алкоголю з порожнини рота.

Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що останній погодився.

Результат огляду на алкотестері показав результат у 1.28 проміле, проте чоловік з цим був не згідний. Йому було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння в медичному закладі, де результат підтвердився.

Патрульні склали на водія два протоколи: ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) та постанову за ч.4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом).