По-звірячому зґвалтована біля зони ЧАЕС двома чоловіками іноземна туристка виявилася відомим блогером

Затриманий киянин у всьому зізнався. Він стверджує, що у нього з товаришем не було планів ґвалтувати і грабувати пасажирку.

24-річна дівчина, яка пішки вийшла 10 липня до КПП "Дитятки" на межі зони відчуження ЧАЕС, повідомила, що її зґвалтували і пограбували двоє чоловіків, що підвозили мандрівницю на "Жигулях" на білоруському кордоні.

За словами постраждалої, вона подорожувала автостопом. В Україні перебувала кілька днів й збиралася переїхати до Білорусі, розповів "Фактам" спікер главку поліції Київської області Микола Жукович.

Як повідомило джерело ЗМІ, постраждала туристка — відомий блогер, громадянка однієї з держав колишнього СРСР. Подорожуючи автостопом, вона відвідала понад півсотні країн. Про свої подорожі дівчина розповідає у популярному блозі.

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Завдяки хорошій пам'яті вона змогла описати ґвалтівників і вказати номер їхнього автомобіля. Затриманий киянин у всьому зізнався. Він стверджує, що у нього з товаришем не було планів ґвалтувати і грабувати пасажирку — така думка у них виникла спонтанно, й він "скористався моментом".

Відкрито кримінальне провадження за фактами насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом і грабежу, призначено низку експертиз. Особу другого ґвалтівника, також безробітного раніше засудженого молодика, встановлена, але його поки не затримали.

Раніше 24-річна дівчина, яка подорожувала автостопом Україною, повідомила до поліції, що в лісосмузі поблизу зони ЧАЕС її неприроднім шляхом зґвалтували двоє незнайомців.

Вони погодилися підвезти туристку до кордону на своєму автомобілі і перед цим запропонували відвідати зону відчуження. Щоб проникнути туди нелегально, годину водили її лісом. Там ременем прив'язали до дерева і зґвалтували. Після цього забрали у неї мобільний телефон, фотоапарат і зникли.