Біля зони ЧАЕС двоє чоловіків прив'язали до дерева і по-звірячому зґвалтували іноземну туристку

Після цього зловмисники забрали в неї мобільний телефон, фотоапарат і втекли. Одного чоловіка вже затримано.

У Київській області затримано підозрюваного у згвалтуванні і грабежі 24-річної іноземної туристки, яка подорожувала автостопом по Україні.

Про це повідомляє ГУ Нацполіціі України в Київській області. "24-річна дівчина, яка подорожувала автостопом по Україні, повідомила в поліцію, що в лісосмузі поблизу зони ЧАЕС її неприроднім шляхом зґвалтували двоє незнайомців. Вони погодилися підвезти туристку до кордону на своєму автомобілі та перед цим запропонували відвідати зону відчуження. Щоб проникнути туди нелегально, годину водили її лісом. Там ремнем прив’язали до дерева та зґвалтували. Після цього – забрали в неї мобільний телефон, фотоапарат і втекли", - йдеться у повідомленні.

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Дві доби робота оперативників Іванківського відділу поліції була зосереджена на встановлення та розшук зловмисників. Одного з них, 24-річного киянина, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України. Речові докази вилучено. Хлопець зізнався у скоєному.

Наразі призначено ряд експертиз. Поліцейські встановлюють місцезнаходження спільника затриманого.

Триває розслідування у рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Київщині пенсіонер упродовж трьох років розбещував 12-річну дівчинку.