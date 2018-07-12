Спроба суїциду під час сесії міськради: у Львові жінка хотіла вистрибнути з другого поверху (відео)
20:28, 12 липня 2018Інциденти
229 0
На такий крок жінка зважилася, оскільки вже кілька місяців не отримує зарплатню.
З другого поверху львівської Ратуші ледь не вистрибнула жінка / Фото УНІАН
Спроба суїциду під час сесії міськради. З другого поверху львівської Ратуші ледь не вистрибнула жінка.
Читайте такожВосьмикласник намагався викинутися з даху дев’ятиповерхівки на Львівщині (фото)
Депутати мали розглянути питання затримки зарплати в одній зі стоматологічних поліклінік міста, йдеться в сюжеті ТСН. Замість цього почали збиратись на перерву. Це обурило лікаря стоматології. Вона вмить видерлася на вікно, від землі воно заввишки вісім метрів. Жінка погрожувала вистрибнути надвір, бо каже - кілька місяців не отримує зарплати. З підвіконня її зняли охоронці, вона не пручалася і згодом заспокоїлася.
Спроба суїциду під час сесії міськради. У Львові жінка намагалася вистрибнути з другого поверху
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter