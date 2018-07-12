Спроба суїциду під час сесії міськради: у Львові жінка хотіла вистрибнути з другого поверху (відео)

На такий крок жінка зважилася, оскільки вже кілька місяців не отримує зарплатню.

Спроба суїциду під час сесії міськради. З другого поверху львівської Ратуші ледь не вистрибнула жінка.

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Депутати мали розглянути питання затримки зарплати в одній зі стоматологічних поліклінік міста, йдеться в сюжеті ТСН. Замість цього почали збиратись на перерву. Це обурило лікаря стоматології. Вона вмить видерлася на вікно, від землі воно заввишки вісім метрів. Жінка погрожувала вистрибнути надвір, бо каже - кілька місяців не отримує зарплати. З підвіконня її зняли охоронці, вона не пручалася і згодом заспокоїлася.