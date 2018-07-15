"П'яний водій віз п'яних як чіп дружків": Геращенко розповів подробиці про винуватця ДТП, в якій загинуло немовля

Водій, який влаштував ДТП, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Народний депутат Антон Геращенко розповів подробиці про винуватця ДТП, в якій загинув п'ятимісячний малюк.

Як повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook, водій, який влаштував ДТП, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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"Коли ж ви,..., нап'ється або наколетесь досхочу і луснете перед тим як сядете п'яними за кермо?! Знову у Харкові п'яний водій повіз п'яних як чіп дружків додому після відпочинку за містом. І збив на пішохідному переході дитячу коляску з дитиною всередині. 5-місячне немовля загинув від отриманих травм на місці", - написала Геращенко.

За його словами, водій затриманий патрульної поліцією і відправлений на огляд, після чого буде затриманий.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові водій збив на тротуарі дитячу коляску: п'ятимісячний хлопчик не вижив.