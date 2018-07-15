В'язня Чернігівського СІЗО знайшли мертвим

Правоохоронці розслідують інцидент як самогубство – раніше дружина загиблого повідомила йому про намір розлучитись.

Правоохоронці зареєстрували кримінальні провадження за фактом самогубства засудженого у Чернігівському слідчому ізоляторі.

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Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області, на тілі в’язня виявили тілесні ушкодження у вигляді порізів в області шиї. Медики, що прибули на виклик до установи, лише констатували його смерть.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Чернігівського ВП ГУНП в області, галузевий відділ прокуратури області, прокурор області та його заступник.

Правоохоронці встановили, що чоловіку, якого засудили до 14 років позбавлення волі за вбивство, дружина напередодні повідомила про рішення розлучитись. Через це в’язень перебував у пригніченому стані.

Зазначається, що в ході розслідування інциденту буде надано також оцінку діям персоналу Чернігівського СІЗО. Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, зареєстрованих 14 липня за фактами доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 КК України) та катування (ч. 1 ст. 127 КК України).

Наразі у провадженнях призначено експертизи, допитуються свідки, здійснюються інші невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх фактичних обставин події.

Нагадаємо, минулого року в Одесі ув'язнений вбив і розчленував співробітницю СІЗО.