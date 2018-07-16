З'явилося відео моменту страшної аварії, в якій загинув чемпіон України з мотокросу

Автомобіль зачепив хлопця, але жінка-водій замість гальма натиснула на газ. І протягла його десяток метрів.

У мережі з'явилося відео того, як у Харкові водій автомобіля Toyota збив на смерть чемпіона України з мотокросу Андрія Безсонова, протягнувши його ще кілька метрів.

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На запису видно, що водій авто намагається повернути ліворуч. Видно також момент, коли водій різко повернула, підім'явши машиною хлопця й протягнувши його.

Аварія сталася 6 липня близько 18:00 у Харкові. Потерпілий був доставлений до лікарні, де помер, не приходячи до тями. Загиблим виявився молодий спортсмен-мотогонщик, тренер з мотокросу Андрій Безсонов.

Зазначимо, що жінці-винуватиці ДТП суд вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без застави на 60 діб.