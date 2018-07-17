В Одесі в готелі знайдено мертвими двох туристів з Естонії

За попередніми даними поліції, двоє естонців отруїлися наркотичною речовиною, яку вживали одночасно з алкогольним напоєм.

В Одесі в готелі виявлено мертвими двоє іноземних туристів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, напередодні мертвими виявлено двоє молодих чоловіків - громадян Естонії.

«Чоловіків виявлено на 21-му поверсі - в готельному номері, розташованому в будівлі по вулиці Генуезькій, де розміщений міні-готель», - повідомили в главку.

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За попередніми даними, двоє чоловіків отруїлися наркотичною речовиною, яку вживали одночасно з алкогольним напоєм.

Третій іноземець, який був із загиблими, госпіталізований у тяжкому стані. За даними представника поліції, йому вдалося вибратися з номера, тому про надзвичайну подію стало відомо.

Іноземці напередодні зазначених подій прибули до Одеси.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться відповідні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на одеському пляжі в морі виявили мертвого чоловіка, на якому була набита камінням сумка.