На одеському пляжі виявили потопельника з набитою камінням сумкою

У поліції вважають, що чоловік вчинив самогубство.

На одеському пляжі в морі виявили мертвого чоловіка, на якому була набита камінням сумка.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, загиблого, якому на вигляд близько 40 років, знайшли у воді, на пляжі біля Скеледрому, в районі «Траси здоров'я».

«На ньому була сумка з камінням. При перевірці на тілі потопельника ознак насильницької смерті не виявили. Одна з основних версій слідчо-оперативної групи - самогубство», - заявили в главку.

На місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції та водолази тактичної групи батальйону поліції особливого призначення, проводиться робота на воді й на глибині.

Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Після отримання висновків експертизи буде ухвалено остаточне процесуальне рішення.