"Пробрався в готель потайки": стали відомі нові подробиці про росіянина, який убив українця в Туреччині

Росіянин Андрій Похвальний жив в готелі навпроти і в той вечір він потай пробрався на чужу територію через пляж, а потім разом з усіма пішов дивитися футбол.

До вечора 17 липня тіло загиблого в Туреччині 57-семирічного Андрія Сови повинні спецбортом доставити з Анталії у Запоріжжя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в готелі, де жив українець. Росіянин Андрій Похвальний жив в готелі навпроти і в той вечір він потай пробрався на чужу територію через пляж, а потім разом з усіма пішов дивитися футбол.

За словами співвласника готельного комплексу Атілли Донера, непроханого гостя «не виганяли, хоча він порушив правила». На терасі було багато людей, тому охорона помітила чужинця, коли піднявся шум. «Це було в 20:00, футбол починався в 21:00», — говорить Донер.

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Між чоловіками зав'язалася словесна перепалка. Похвальний штовхнув Сову, той спіткнувся об огорожу і впав потилицею на тверду поверхню. Адміністратори викликали «швидку», охорона затримала нападника і передала його в руки жандармів.

У відділенні Похвальний сплатив заставу і ще кілька днів насолоджувався відпочинком, оскільки не мав права залишати Туреччину. На даний момент він затриманий і перебуває у турецькій в'язниці, де чекає суду. За словами прокурорів, йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

При цьому інформацію про те, що Сову відмовлялися лікувати безкоштовно, все спростовують. «За законами Туреччини, лікарня зобов'язана прийняти – він поступив з кровотечею», — заявив представник туркомпанії Мавлюд Марджанов.

Тіло українця доставили в Анталію, де проводять судово-медичну експертизу. У МЗС України повідомили, що вже звернулися до турецьких правоохоронців за інформацією по справі.

Як повідомляв УНІАН, раніше дружина розповіла подробиці звірячого вбивства росіянином українця в Туреччині.