"З якою силою треба було його вдарити": дружина розповіла подробиці звірячого вбивства росіянином українця в Туреччині

Наразі вдові невідомо, де перебуває вбивця її чоловіка.

Вдова вбитого в Туреччині українця Андрія Сови, Світлана, у неділю, 15 липня, вже прилетіла в Запоріжжя. Зараз вона буде займатися отриманням документів у Міністерстві закордонних справ для того, щоб доставити тіло чоловіка на батьківщину.

Як розповіла Світлана, вбивця її чоловіка, росіянин Андрій Похвальний, вже міг залишити Туреччину й вилетіти до Росії, передає "Обозреватель".

"У суботу, 14 липня, нас удвох повинні були вивезти санітарним літаком в Запоріжжя, о першій дня ми вже мали бути вдома. Як і домовлялися, я спустилася на рецепцію готелю і чекала, коли по мене приїдуть. Минуло багато часу, я запитувала, але всі мовчали, говорили - чекайте. А потім прийшло повідомлення від керівника страхової компанії "Новоассистан" про те, що Андрій помер о 4 годині ранку. Тому додому я повернулася тільки в неділю, за квитком, який ми оформили ще купуючи путівку. Так закінчилася наша відпустка", - згадує вдова.

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Також вона губиться в здогадах, що із вбивцею її чоловіка, росіянином Андрієм Похвальним.

"Одні кажуть, що заборонили (виїзд з Туреччини - Ред.). А в готелі один з турків казав, що особисто його відмазував, він сплатив гроші й виїхав до Росії. Тому мені важко сказати, де він", - додала Світлана.

Також вдова згадала, як стався конфлікт її чоловіка з росіянином.

"Це сталося біля басейну, там у них є бар. Андрій лежав головою на асфальті, а його ноги були на кахельному підвищенні, це піднесення у половину людського зросту. Люди говорили: це як треба було жбурнути людину, щоб вона так впала! Ті, хто бачив, розповідали, що Андрій нікого не чіпав, він там просто ходив і дивився футбол, він дуже спокійний і добрий чоловік. А росіянин був дуже розлючений програшем збірної. Він був у гніві, так люди й говорили. Він такий здоровий, високий, йому 30 років. А мій Андрій невисокого зросту, йому 56 років. З якою силою треба було його вдарити, щоб убити. А тепер вже говорять, що це було вбивство з необережності", - нарікає Світлана.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в лікарні Туреччині помер український турист Андрій Сова, якого на відпочинку жорстоко побив турист з Російської Федерації.