У Києві біля Ботанічного саду сталася стрілянина, є постраждалі

За попередньою інформацією патрульних, компанія людей під'їхала на джипі, щоб зробити покупки в магазині, який знаходиться поруч зі входом до Ботанічного саду.

У понеділок, 16 липня, в Києві на вулиці Тимірязєвській, 1 стався конфлікт зі стріляниною. Постраждали чотири людини.

Інцидент стався близько 23:50. Про це повідомляє "Інформатор". За попередньою інформацією патрульних, компанія людей під'їхала на джипі, щоб зробити покупки в магазині, який знаходиться поруч зі входом до Ботанічного саду. Відвідувачів обурило те, що не працював термінал. Через це почався скандал з продавщицею.

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Місцеві обивателі заступилися за касира, в результаті чого зауваження переросло у конфлікт між двома компаніями. Почалася бійка, попередньо, під час неї пролунало кілька пострілів, після чого потенційні покупці втекли на автомобілі у невідомому напрямку.

Також поліцейські відзначили, що побитих молодих людей госпіталізували в лікарню. Їх життю нічого не загрожує, а вогнепальних поранень ніхто не отримав. Через деякий час автомобіль знайшли неподалік, проте в ньому вже нікого не було.

Раніше в центрі Одеси сталася стрілянина.